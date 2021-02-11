OKUDULAR KAZANDILAR

YOZGAT Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleşen ESER Projesinin alt projesi olan OkuYoz projesi kapsamında en çok kitap okuyan, İlkokul, Ortaokul, lise ve dengi okul öğrencileri ile velilerine düzenlenen törenle hediyeleri verildi. Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da törende hazır bulundu. Yozgat Valisi Polat, bilginin güç olduğu dönemde bilgiye sahip olmak zorunlu olduğuna dikkat çekti. Vali Polat, ‘’Bu amaçla çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden beri söylediğimiz gibi; sevdamız eğitim. Bu sevda ile tüm dinamiklerimizi seferber ediyoruz. ESER Projesi kapsamında hayata geçirdiğimiz OkuYoz Projesi ile amacımız Yozgat genelinde okuma konusunda farkındalık oluşturmak, halkımızı okumaya teşvik etmek ve aynı zamanda çocuklarımıza örnek olarak bu alışkanlığı onlara da aşılamaktır’’ dedi. Proje kapsamında ilk ayın geride kaldığına vurgu yapan Vali Polat, OkuYoz Projesi'ne il genelinden büyük katılım sağlandığını bildirdi. Vali Polat, Yozgat Merkezde 9 bin 620, Akdağmadeni ilçesinde 738, Aydıncık’ta 455, Boğazlıyan’da 2 bin 202 kitabın okunduğuna vurgu yaptı. Vali Polat, Çandır’da 930, Çayıralan’da 257, Çekerek’te bin 720, Kadışehri’nde 908, Saraykent’te 502, Sarıkaya’da 2 bin 334, Sorgun’da 5 bin 368, Şefaatli’de bin 63, Yenifakılı’da 503, Yerköy’de 2 bin 8 olmak üzere il genelinden toplam 25 bin 908 kitabın okunduğunu ifade etti. Ödül almaya hak kazanan veli ve öğrencileri tebrik eden Vali Ziya Polat, ESER projesinin başarılı bir şekilde yürütüldüğüne dile getirip, projeye emek veren herkese teşekkür etti. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de, eğitim ile ilgili yapılan her projenin yanında ve destekçisi olduklarını dile getirerek, ödül alan veli ve öğrencilerimizi tebrik edip, projeye emek veren herkese teşekkür etti. İlkokul, ortaokul ve lise kategorisinde en çok kitap okuyup, dereceye giren öğrenciler ile velilerine hediyeleri protokol üyeleri tarafından yapıldı.