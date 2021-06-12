OKUDULAR KAZANDILAR

Yozgat Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan Eğitim Stratejisinde Etkin Roller (ESER) projesi kapsamında başlatılan ‘OkuYoz Projesi’nde Nisan ve Mayıs aylarında en çok kitap okuyan öğrenci ve velilere düzenlenen törenle teşvik ödülleri verildi.

ESER Projesi kapsamında hayata geçirilen ‘OkuYoz Projesi’ ile Yozgat genelinde okuma konusunda farkındalık oluşturmak, halkı okumaya teşvik etmek, aynı zamanda çocuklara bu örnek alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlenen proje bu ay yapılacak etkinlikle tamamlanacak. İlk, orta, lise ve veli kategorisinde dereceye giren birinci, ikinci ve üçüncülere Nisan ve Mayıs ayı teşvik ödülleri Yozgat Valiliği konferans salonunda gerçekleştirilen törenle takdim edildi. Ocak ayı içerisinde Yozgat Valiliği öncülüğünde başlatılan Eser Projesinin alt projelerinden biri olan OkuYoz projesi kapsamında 5 ay içerisinde il genelinde öğrenciler 65 bin civarında kitap okudu. Yozgat Valiliğinde düzenlenen ödül töreninde son iki ayın en çok kitap okuyan öğrencileri, öğrenci velileri ödüllerini aldı. Ödül töreni öncesinde Eser Projesinin tanıtımı ardından da en çok kitap okuyan çocuklar için hazırlanan slayt gösterisi izlendi. Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat’ta göreve başladığı günden bugüne kadar ‘sevdamız eğitim’ dediğini, sadece kelime olarak değil bunu sahaya yansıtmak amacıyla geldiği aylarda Eser projesini ortaya koyduklarını söyledi. Bununda en önemli projelerinden birinin okumak ile ilgili olduğunu vurgulayan Vali Polat, ‘’Burada okumayı sadece öğrencilerimizin değil anne babalarımızın da bu işe ortak olmalarını istedik. Yaptığımız yarışmalarda ailelerimiz de okuyor. Şuana kadar Yozgat il genelinde proje kapsamında 65 bine yakın kitap okundu. Buda yaklaşık 1 milyon sayfa ediyor. Amacımız okuma alışkanlığını ana sınıfından itibaren çocuklarımıza vermek. Bunu hayat boyu devam ettirmektir’’ dedi. AK Parti Yozgat Milletvekili ve Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ da, her işin başının insan olduğunu, önce insan dediklerini belirtti. İnsanı yücelten şeyin ise onun sahip olduğu nitelikler olduğunun altını çizen Bozdağ, bunun başında da bilgi, bilim ve ahlak gibi yüksek değerlerin geldiğini vurguladı. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ise, Yozgat Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan ‘OkuYoz Projesi’ ile Yozgat genelinde okuma konusunda farkındalık oluşturmak, halkı okumaya teşvik ederek öğrencilerle birlikte velilerin de okumasını sağlamak amacıyla düzenlen projenin çok anlamlı ve değerli olduğunu söyledi. Bilgiye ulaşmanın en güvenilir yolunun kitap okumaktan geçtiğini vurgulayan Karadağ, ‘’Bizler, ilk emri ‘Oku’ olan bir inancın mensuplarıyız. Ecdadımız da her dönemde bilgiye ve okumaya önem vermiştir. Bu tür projelerle ilimizde ve ülkemizde kitap okuma alışkanlığının, bilgiye ve öğrenmeye olan ilginin daha da artmasını temenni ediyor, ödül almaya haz kazanan öğrenci ve velilerimizi tebrik ediyorum’’ diye konuştu. Konuşmaların ardından Nisan ve Mayıs ayları içerisinde OkuYoz projesi kapsamında dereceye giren öğrenci ve velilere ödülleri verildi. •İHSAN ÇELİKKAYA•