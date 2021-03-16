OKUDULAR, KAZANDILAR

YOZGAT Valiliği koordinatörlüğünde, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan ‘Başarı Yozgat'tan ESER’ projesi kapsamında düzenlenen ‘OkuYOZ’ etkinliği Şubat ayı ödülleri sahiplerini buldu. Ödül törenine Yozgat Valisi Ziya Polat’ın yanı sıra Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, TSO Başkanı Sinan Çelik, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, veliler ve öğrenciler katıldı. Yozgat valisi Ziya Polat, tüm öğrenci ve velilere okuma alışkanlığı kazandırmak niyetiyle yola çıkıldığını hatırlatarak, eğitim altyapısı konusunda bir sıkıntının bulunmadığını, eğitimin sadece binalardan, duvarlardan oluşmadığının altını çizdi. Vali Polat, ‘’Bu binaların içini ve çocuklarımızın yüreğini doldurmamız lazım. Çocuklarımız okusun ve velilerimizde buna ortak olsun istedik. Kendini bileni, kendini anlatan, sorgulayan ve devletini, milletini, bayrağını seven nesiller yetiştirmemiz lazım” dedi. Vali Polat, bu sene de önemli yarımların bulunduğunu, altyapı olarak çoğu işi hallettiklerini anlattı. Vali Polat, ‘’Annelerimizi ve babalarımızı da bu işe ortak etmemiz gerekiyor. Bu projeyi yaparken çocuklarımız ve gençlerimiz okusun ama anne, babalarımız da bu işte olsun diye çaba sarf ettik’’ ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından ilkokul, ortaokul, lise ve veliler olmak üzere 4 kategoride en çok kitap okuyarak dereceye girenlere ödül verildi. •Haber Merkezi•