Oktay bilgi aldı

SÖYLENTİLERE İNANMAYIN

Öte yandan Akdağmadeni Kaymakamı Ahmet Coşkun, İlçeye bağlı bazı köylerde Koronavirüs nedeniyle karantina altına alındığı ile ilgili paylaşımların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Kaymakam Coşkun yaptığı yazılı açıklamada, ‘’İçemiz bazı köylerinde karantina uygulandığı yönünde asılsız asparagas, haberler yayılmış olup, bu haberlerin kesinlikle gerçekliği yoktur. Ortaya atılan haberler asılsız ve yalan haberdir. Valiliğimiz ve Kaymakamlığımız gerekli durumlarda vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirmeleri yapmaktadır. Her hangi bir kurum ya da makama dayandırılarak yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önem arz etmektedir’’ dedi.