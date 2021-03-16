Öğretmenlerle istişare

Yazıcı, öğrencilerin sosyal gelişimi, akademik başarı, EBA, destekleme yetiştirme kursları, LGS, YKS süreçlerin değerlendirilmesini istedi. Yazıcı, sınavlara kadar eksik kalan kazanımların tespit edilerek Destekleme ve Yetiştirme Kurslarıyla telafi edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Yazıcı, sınav kaygısı, stresle baş etme yöntemleri, sınavlarda soru çözme yöntem ve teknikleri konusunda rehberlik yapılması, salgının öğrencilerimiz üzerindeki olumsuz etkileriyle izleme ve değerlendirme süreçlerine ağırlık verilmesine yönelik konularından bahsederek, öğretmenlerle fikir alışverişinde bulundu. Öğretmenlerin görüş ve önerilerini alan Yazıcı, eğitime vermiş olduğu desteklerden dolayı toplantıya katılım ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.