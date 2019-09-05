Öğretmenlerle buluştu

Şehit Mustafa Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıda öğretmenlerle yeni eğitim-öğretim yılı konuşuldu. Öğretmenlerin göz nuru çocukların gönül mimarı olduğunu, gençlerin geleceğe hazırlanmasında birinci liderin öğretmenler olduğunu vurgulayan Yazıcı, “Fıtratı bembeyaz yavrularımızla muhatap olduğumuz için öğretmenlik ağır sorumluluğu olan çok kutsal bir görevdir'' dedi.

Şehit ve Gazilerimize olan minnet borcunu ödemek için de azami çaba göstermek gerektiğini ifade eden Yazıcı, toplantıya katılan tüm öğretmenlere teşekkür edip tüm eğitim camiasına sağlık ve esenlik dolu eğitim öğretim yılı diledi. Konuşmaların ardından öğretmenlerle branş bazında toplantı yapan Yazıcı, derslerin işlenişi ve uygulamaları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları ve ilimizde karşılaşılan sorunların çözümünü masaya yatırdı.