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Öğretmenlerin sorunlarını dile getirdi

CHP Yozgat Milletvekili ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Ali Keven; Plan Bütçe Komisyonu’nda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a yönelik yaptığı konuşmada bakanlık tarafından özel okullara aktarılan milyarlık kaynağa rağmen, meslektaşlarının asgari ücretle çalıştırıldığını söyledi.

Öğretmenlerin sorunlarını dile getirdi

CHP Yozgat Milletvekili ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Ali Keven; Plan Bütçe Komisyonu’nda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a yönelik yaptığı konuşmada bakanlık tarafından özel okullara aktarılan milyarlık kaynağa rağmen, meslektaşlarının asgari ücretle çalıştırıldığını söyledi.

19 Kasım 2019 Salı 04:04
Öğretmenlerin sorunlarını dile getirdi

Keven, 2014 yılından itibaren 4 milyar liralık kaynağın özel okul sahiplerine aktarıldığını 2020 yılı için ise 804 milyon lira teklif edildiğini söyleyen Keven, devlet kasasından özel okullara büyük meblağlar aktarılırken özel okul sahiplerince meslektaşlarının işsizlikle tehdit edilip asgari ücretle çalıştırıldığını söyleyerek tepki gösterdi.
Öğretmenlik mesleği için asgari bir ücret düzeyi belirlenmesi gerektiğini, bu ücret altında öğretmen çalıştırılmasının yasaklanmasını söyleyen Ali Keven, mühendis odalarının yaptığı uygulamayı da örnek gösterdi.
Keven, Milli Eğitim İl Müdürlükleri tarafından asgari ücretle güvencesiz çalıştırılan ücretli öğretmenlerin ve özel rehabilitasyon öğretmenlerinin sorunlarına da çözüm talep etti.

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