Öğretmenlerin köpek sevgisi

Cumhuriyet Alanında gerçekleştirilen kutlama programında alanda gezen bir sokak köpeği dikkat çekti. Saygı duruşu ve istiklal marşımız okunurken programa katılanlar ile birlikte saf tutan köpek etkinlik boyunca kendini sevdirmek için programa katılanların yanlarına gitti. Program sonrasında yemin eden öğretmenlerin yanına giden minik köpek bir süre öğretmenler ile oynadı, minik köpeğin öğretmenler ile oynaması objektiflerimize bu şekilde yansıdı. (Fotoğraf: İhsan Çelikkaya)