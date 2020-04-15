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Öğretmenlere Proje Döngüsü Yönetimi anlatıldı

YOZGAT Bozok Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlere yönelik olarak uzaktan eğitim yolu ile düzenlenen ‘Webinar ve Uzaktan Eğitim Programı’ kapsamında ‘Proje Döngüsü Yönetimi’ konusunu anlattı.

15 Nisan 2020 Çarşamba 23:57
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Öğretmenlere Proje Döngüsü Yönetimi anlatıldı

Müdürlüğün Ar-Ge biriminden Emel Alpinanç’ın moderatörlüğünde, Denizli Nezihe Baltalı Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerinden Veysel Kırışan’ın teknik desteğinde yürütülen etkinliğe 30 civarında öğretmen katıldı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, mantıksal çerçeve matrisi, proje destek sistemi ve genel aşamalar, ulusal proje kaynakları, proje yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar, hakem ve panelistlerin projeleri değerlendirirken dikkat ettiği hususlar konularında katılımcıları bilgilendirdi. Büyokata, etkin proje yönetiminin nasıl gerçekleştirileceği, proje raporlarının yazımında dikkat edilecek hususlar, projelerin başarısızlık nedenleri, değerlendirme, izleme ve denetim süreçleri konularında da bilgiler aktardı. Seminerde katılımcıların sorularına da cevap verildi.

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Öğretmenlere Proje Döngüsü Yönetimi Anlatıldı
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