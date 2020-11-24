Öğretmenler umutsuz

Tuygun, 5 bin 514 öğretmenle çevrimiçi görüşmeler yapılarak, anahtar sorular sorularak yapılan araştırmada ortaya çıkan çarpıcı verilere göre, öğretmenlerin yüzde 83’ünün maaşının düşük olması nedeniyle toplumdaki saygınlığının azaldığını düşündüğünü, diğer tüm sebeplerle birlikte öğretmenlerin yüzde 93’ünün öğretmenliğin saygın bir meslek olma özelliğini kaybettiği konusunda hemfikir olduğunun altını çizdi. Tuygun, ‘’Araştırmaya dahil olan öğretmenlerden ebeveyn olanların yüzde 63’ü çocuklarının gıda ihtiyaçlarını, yüzde 73’ü çocuklarının kılık kıyafet ihtiyaçlarını, yüzde 47’si çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını rahat bir şekilde karşılayamıyor. Hal böyle olunca araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 86’sı çocuğunun öğretmen olmasını istemiyor’’ dedi. Tuygun, öğretmenlerin yüzde 46’sının görevden alınma korkusu yaşadığına vurgu yaparak, okul yöneticilerinin yandaşlığa göre seçilmesinin de öğretmenleri umutsuzluğa iten nedenlerden birisi olduğuna dikkat çekti. Tuygun, ‘’Araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 83’ü yönetici olmak için mutlaka torpile ihtiyaç olduğuna emin. Öğretmenlerin yüzde 48’i yöneticiler tarafından öğretmenlere siyasi baskı yapıldığını ifade etmiştir. Bu soruya yüzde 22’nin ‘kararsızım’ cevabı vermesi de manidar verilerden. Öğretmenlerin yüzde 59’u gelecekten ümitli olmadığını ifade ediyor. Öğretmenlerin yüzde 26’sı kararsız olduğunu, sadece yüzde 15’i ise gelecekten ümitli olduğunu belirtiyor. Öğretmenlerin yüzde 70’i’ öğrencilerine örnek olabilecek şekilde giyinemediğini söylüyor. Araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 39’u Milli Eğitim Bakanı'nın eğitimin sorunlarını çözemeyeceğini, yüzde 16’sı kararsız olduğunu, yüzde 45’i ise çözebileceğini düşünüyor. Korona kapsamında eğitim kurumları bir kapanıp bir açılır ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tüm önlemlerini aldığını söylerken, öğretmenler aksi görüşte birleşiyor. Araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 80’i Covid-19 salgını sürecinde Milli Eğitim Bakanlığını başarılı bulmuyor’’ diye konuştu.