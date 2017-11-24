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-Öğretmenler muzdarip

VATAN Partisi Yozgat İl Temsilcisi Gazi Sungur,  Yozgat’ta öğretmenlerin içinde bulunduğu sıkıntıları, ‘’Yozgat’ta öğretmenlerimiz, ciddi sıkıntılar içerisinde, öğretmenler gününü kutlamaktadır’ diyerek, dile getirdi.

-Öğretmenler muzdarip

VATAN Partisi Yozgat İl Temsilcisi Gazi Sungur,  Yozgat’ta öğretmenlerin içinde bulunduğu sıkıntıları, ‘’Yozgat’ta öğretmenlerimiz, ciddi sıkıntılar içerisinde, öğretmenler gününü kutlamaktadır’ diyerek, dile getirdi.

24 Kasım 2017 Cuma 07:05
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-Öğretmenler muzdarip

Sungur, Atatürk’ün tüm öğretmenlere ‘Öğretmenler Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır’ diye seslendiğini hatırlatarak, bugün Yozgat’taki öğretmenlerin değişik sorun ve sıkıntılarla yeni nesil yetiştirmeye çalıştığını ifade etti. Sungur, dolar ülkede 4 liraya tırmanırken, Yozgat’ta öğretmenlerin yaklaşık bin lira kira ödediğini kaydetti. Yozgatlı öğretmenlerin dolara bağlı olarak artan benzin ve doğalgaz gibi giderlerinin arttığını aktaran Sungur, “Yozgatlı öğretmenlerimiz yüksek kira giderleri altında eziliyor. Yüksek doğalgaz faturaları herkes gibi öğretmenlerin de belini büküyor. Dolara bağlı ihtiyaç giderleri yükseliyor. Ancak öğretmenlerin maaşları dolar endeksli değil. Öğretmenlerin özlük hakları sendikaların talepleri doğrultusunda karşılanmalıdır” diye konuştu.
Sungur, bu vesileyle Yozgat’ta görev yapan tüm öğretmenlerin gününü kutladığını sözlerine ekledi.

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