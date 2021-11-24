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Öğretmenler ilgi bekliyor

Eğitim İş Sendikası Yozgat İl Temsilcilik Başkanı Sedat Tuygun, ‘öğretmenlerin hak ettiği ilgi ve değeri gördüğünü, taleplerinin karşılandığını’ söylemenin mümkün olmadığını söyledi.

24 Kasım 2021 Çarşamba 00:57
Öğretmenler ilgi bekliyor

 Tuygun öğretmenler günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, eğitim kurumlarının personel ihtiyacının, hükümetin ekonomi ve eğitimde din eksenli politikaları ile değil nesnel, bilimsel kriterlerle belirlenmesini talep ettiklerini aktardı. Tuygun, ‘’Yeterli sayıda öğretmen ve yardımcı personel istihdam edilmesini istiyoruz! Öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin önüne geçecek önlemler alınmasını talep ediyoruz! Her şeyden önemlisi meslek onurumuzu geri istiyoruz! Tüm eğitim emekçilerinin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyor, daha güzel günler için birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz’’ dedi. Tuygun, Atatürk’ün ulusal bütünlüğümüzün kurulmasında, geliştirilmesinde, Türkiye’nin çağdaşlaşmasında en önemli görevi öğretmenlere verdiğini hatırlattı. Tuygun, Atatürk’ün ‘Ulusları kurtaranlar, yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğitimciden yoksun bir ulus, henüz ulus adını alma yeteneğini kazanmamıştır’ sözlerinin bunun en güzel örneklerinden birisi olduğunun altını çizdi, ‘’Bugün ise Türkiye’de öğretmenlerin hak ettiği ilgi ve değeri gördüğünü, taleplerinin karşılandığını söylemek mümkün değildir’’ diye konuştu. Muhalif ve örgütlü öğretmen devletin gözünde sakıncalı görüldüğüne vurgu yaparak, ‘’Öğretmenin mesleki ve demokratik haklarını savunacağı örgütlenme hakkı engellenmekte; kendisini daha da yetiştirecek ve toplumda saygınlığını sürdürecek maddi olanaklardan yoksun bırakılmaktadır. Eğitimi bilimsel ve laik özünden koparmaya çalışan siyasi kadrolar, eğitimi çökertirken öğretmeni de ezmektedir. Öğretmenlerin toplumsal statüleri, ekonomik, sosyal ve özlük hakları, AKP iktidarı döneminde ciddi şekilde gerilemiştir. Eğitim sisteminde yaşanan köklü değişiklikler, 4+4+4 eğitim yasasıyla Öğretim Birliği’ne vurulan darbe, okul dönüşümleri, siyasi kadrolaşma, yandaş yönetici atama gayreti, eğitimin dini referanslara göre şekillendirilmek istenmesi, okullarda yaşanan şiddetin artması, ihraçlar ve açığa almalar, sürgünler, sözleşmeli ve güvencesiz istihdam uygulamalarıyla öğretmenlerin yaşadığı sorunları daha da derinleştirmiştir’’ ifadelerini kullandı. Tuygun, meslek itibarı zayıflatılan ve statüleri düşürülen öğretmenlerin, çok kolay bir şekilde tehdit edilip, şiddete maruz kaldığını da ileri sürdü.

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