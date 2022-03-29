Öğretmenler için eğitim

Öğretmenlere yönelik olarak Canik Namiye Mümin Erol Doğa ve Fen Okulu’nda gerçekleştirilen programda, Böyükata ile birlikte Karadeniz Teknik Üniversitesinden Profesör Dr. Uğur Çevik, Amasya Üniversitesinden Profesör Dr. Dudu Duygu Kılıç, Çankırı Karatekin Üniversitesinden Doçent Dr. Şevki Adem ve yine Yozgat Bozok Üniversitesinden Doçent Dr. Recep Temel gönüllü eğitmenlik yaptı. Proje faaliyetlerinin daha verimli hazırlanabilmesi için planlanan eğitimden Samsun’un Canik ilçesinde görev yapan, proje yapmaya istekli ve proje süreçlerini öğrenmeye ilgi duyan 20 civarından öğretmen faydalandı.

İki gün süren yoğun eğitim kapsamında, proje tabanlı çalışmalarda ve proje fikri geliştirip yürütme aşamalarında öncelikli olarak bilinmesi gereken temel kavramlar, proje önerilerinin önemli bileşenleri olan özgün değer, yöntem, yönetim, yaygın etki boyutları, proje teklifinin kalitesi, proje tasarımında ön hazırlık ve literatür analizi, planlama ve proje yönetiminin incelikleri, sonuçların değerlendirilmesi ve yaygınlaştırma faaliyetleri detaylı olarak ele alındı ve etkileşim bir yolla anlatıldı. Akademisyenlerin kendi deneyimleri ile örneklendirerek verdikleri seminerlerde katılımcıların sorularına da cevaplar verildi. TÜBİTAK programlarına yönelik yapılacak başvurularda doğru terminolojinin daha iyi anlaşılmasını da destekleyecek biçimde katılımcılar gruplara ayrılarak, proje tasarımı ve gerçek bir proje başvuru formu üzerinden örnek proje yazımı uygulamaları da yapıldı. Katılımcıların samimi, neşeli ve içtenlikle anlatılan konuların kendileri için pek doru bildikleri yanlışları düzeltmeye ve teknik bilgiler edinmeye vesile olduğunu ifade ettikleri eğitimler etkinliğine yöneticilerin de ilgisi yüksekti. Programa iştirak eden Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit düzenlenen eğitimin önemine dair değerlendirmelerde bulunarak, hem katılımcılara dair takdirlerini ifade etti hem de davetlerini olumlu karşılayarak, özveriyle eğitmenlik yapan akademisyenlere teşekkür edip, yöreye ilişkin tanıtıcı hediyeler takdim etti.