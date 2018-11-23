Tuygun, 24 Kasım tarihinin, 1981 yılından itibaren Öğretmenler Günü olarak kutlanmaya başlandığını vurgulayarak, ‘’Başöğretmenimiz Atatürk’ü saygıyla anıyor, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz’’ dedi.

Tuygun, Atatürk’ün, ulusal bütünlüğümüzün kurulmasında ve geliştirilmesinde, Türkiye’nin çağdaşlaşmasında en önemli görevi öğretmenlere verdiğini söyledi. Tuygun, ‘’O’nun; ‘Ulusları kurtaranlar, yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğitimciden yoksun bir ulus, henüz ulus adını alma yeteneğini kazanmamıştır’ sözleri bunun en güzel örneğidir. Bugün ise Türkiye’de öğretmenlerin hak ettiği ilgi ve değeri gördüğünü, taleplerinin karşılandığını söylemek mümkün değildir’’ diye konuştu.

Tuygun, sendikal faaliyetlerin suç olarak gösterilmeye çalışıldığını, örgütlü öğretmenler sendikalarının aldığı eylem kararları doğrultusunda demokratik haklarını kullandıkları için cezalandırılmak istenilmekte olduğunu da sözlerine ekledi.