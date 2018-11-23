Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
92629
ALTIN
209.673
DOLAR
5.2858
STERLİN
6.8388
EURO
6.0301

Öğretmenler günü

EĞİTİM İş Sendikası Yozgat İl Temsilciliği Başkanı Sedat Tuygun, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün, 24 Kasım 1928 tarihinde Millet Mektepleri’nin kendisine verdiği ‘Başöğretmen’ unvanını kabul etmesinin de yıldönümü olduğunu hatırlattı.

Öğretmenler günü

EĞİTİM İş Sendikası Yozgat İl Temsilciliği Başkanı Sedat Tuygun, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün, 24 Kasım 1928 tarihinde Millet Mektepleri’nin kendisine verdiği ‘Başöğretmen’ unvanını kabul etmesinin de yıldönümü olduğunu hatırlattı.

23 Kasım 2018 Cuma 07:38
15 Okunma
Öğretmenler günü

Tuygun, 24 Kasım tarihinin, 1981 yılından itibaren Öğretmenler Günü olarak kutlanmaya başlandığını vurgulayarak, ‘’Başöğretmenimiz Atatürk’ü saygıyla anıyor, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz’’ dedi.
Tuygun, Atatürk’ün, ulusal bütünlüğümüzün kurulmasında ve geliştirilmesinde, Türkiye’nin çağdaşlaşmasında en önemli görevi öğretmenlere verdiğini söyledi. Tuygun, ‘’O’nun; ‘Ulusları kurtaranlar, yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğitimciden yoksun bir ulus, henüz ulus adını alma yeteneğini kazanmamıştır’ sözleri bunun en güzel örneğidir. Bugün ise Türkiye’de öğretmenlerin hak ettiği ilgi ve değeri gördüğünü, taleplerinin karşılandığını söylemek mümkün değildir’’ diye konuştu. 
Tuygun, sendikal faaliyetlerin suç olarak gösterilmeye çalışıldığını, örgütlü öğretmenler sendikalarının aldığı eylem kararları doğrultusunda demokratik haklarını kullandıkları için cezalandırılmak istenilmekte olduğunu da sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Öğretmenler Günü
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Anadolu Lisesi belgelendi
Anadolu Lisesi belgelendi
Başkanlık devir teslimi yapıldı
Başkanlık devir teslimi yapıldı
Okul binaları yenileniyor
Okul binaları yenileniyor
Bozok kendini tanıttı
Bozok kendini tanıttı
Öğrenciler Bahadın'ı gezdi
Öğrenciler Bahadın'ı gezdi
Oyuncaklar yüz güldürdü
Oyuncaklar yüz güldürdü

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim