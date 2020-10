EĞİTİM İş Sendikası Yozgat İl Temsilcilik Başkanı Sedat Tuygun, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Tuygun mesajda, öğretmenlerin sadece mesleki hakları, çalışma koşulları değil, toplumdaki yeri, toplumların daha üst medeniyet seviyelerine gelmesi konusundaki kıymetlerinin de altının çizilmesi, uluslararası bir toplu iş sözleşmesi anlamı taşıması açısından büyük önem arz ettiğini söyledi. Tuygun, ‘’Bu belgeye Türkiye imza atmış bulunsa da, maddelerin neredeyse hiçbirinin uygulanmaması nedeniyle 5 Ekim, ülkemizde bir kutlamanın değil, hak aramanın günü haline gelmiştir. Özellikle AKP'nin iktidara geldiği günden bu yana, söz konusu maddelerin adeta tersinin uygulanması, eğitim emekçilerini her geçen gün biraz daha zorda bırakmıştır’’ dedi. Tuygun, Türkiye'deki eğitim emekçilerinin, OECD ülkeleri arasında ekonomik, sosyal ve özlük haklar açısından son sıralarda olduğuna dikkat çekti. Tuygun, ‘’Öğretmenlerimiz kadrolu, ücretli, sözleşmeli gibi kavramlarla bölünerek sömürülmekte, yakın geleceklerinin ne olacağını dahi bilmeden mesleklerini icra etmeye çalışmaktadır. Türkiye'de adeta orta sınıf diye bir kavram bile bırakmayan gerçek enflasyon, öğretmenlerimizin aldığı komik ücret zamlarının kat kat üstünde olduğu için, eğitim emekçilerimizin alım gücü düşmüş, kredi kartı ve kredi borcuna gömülmeyen öğretmenimiz kalmamıştır’’ diye konuştu. Tuygun, kamuda çalışan öğretmenlerin ne kadar yandaş oldukları konusunda yarışan, liyakatsızca seçilen yöneticiler tarafından haksızlıklara maruz bırakıldığını, özel okullardaki öğretmenlerin de eğitime rant kapısı gözüyle bakan patronların insafına terk edildiğini bildirdi. Tuygun, ‘’Aldığı ücretler, çalışma koşulları iyileştirilmek bir yana dursun her geçen gün daha kötüye giden öğretmenlerimizin, toplumdaki yeri de yanlış politikalarla sarsılmıştır. Öğretmenlerin toplumsal statüleri, ekonomik, sosyal ve özlük hakları, AKP iktidarı döneminde ciddi şekilde gerilemiştir. Eğitim sisteminde yaşanan köklü değişiklikler, 4+4+4 eğitim yasasıyla Öğretim Birliği’ne vurulan darbe, okul dönüşümleri, siyasi kadrolaşma, yandaş yönetici atama gayreti, eğitimin dini referanslara göre şekillendirilmek istenmesi, ihraçlar ve açığa almalar, sürgünler, güvencesiz istihdam uygulamalarıyla öğretmenlerin yaşadığı sorunlar daha da erinleştirmiştir. Öğretmenin emeğini görmezden gören, küçümseyen iktidar ve onun söylemleri öğretmene şiddet vakalarını artırmış; öğretmenlere kendi alanları dışında angaryaların yüklenmesi adeta bir rutin haline gelmiştir. Atanamayan öğretmen ordusunun her yıl biraz daha büyümesi de, Türkiye'de eğitimci olma sevdası taşıyan gençlerin bile öğretmenliği seçmesi önünde bir engel teşkil etmektedir. Pandemi süreci, öğretmenlerimizin omzundaki yükü daha da artırmıştır. Öğretmenler, eğitimin sorunları karşısında gerçekçi teşhisler koymayan, hakkaniyetli politikalar üretmeyen Milli Eğitim Bakanlığı'nın eksik bıraktığı alanları kendi imkanları ve inisiyatifleriyle kapatmaya çalışmaktadır. Fırsat eşitsizliğinin kucağına itilmiş öğrencilerine salgına rağmen bilgi aşılamaya çalışan öğretmenlerimiz, salgın şartlarında eğitim gibi kritik bir başlıkta dahi alınan kararların hiçbirinde söz sahibi yapılmamıştır.Ancak bu karanlık tablo, Köy Enstitüleri'nin, TÖS'ün ruhunu yaşatmaya çalışan bizleri karamsarlığa değil, daha büyük bir kararlılıkla mücadeleye itmektedir’’ ifadelerini kullandı.