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Öğretmenler, ailelerle tanıştı

KADIŞEHRİ ilçesi Çok Programlı Lisesi öğretmen ve öğrencileri, yaptıkları planlama doğrultusunda hane ziyaretlerinde bulundu.

Öğretmenler, ailelerle tanıştı

KADIŞEHRİ ilçesi Çok Programlı Lisesi öğretmen ve öğrencileri, yaptıkları planlama doğrultusunda hane ziyaretlerinde bulundu.

18 Ocak 2020 Cumartesi 03:00
Öğretmenler, ailelerle tanıştı

Öğrencilerini yakından tanımak amacıyla düzenlenen aile ziyaretlerinde öğretmenlerle birlikte, öğrenciler de bulundu. Öğretmenler, öğrencilerinin aile yaşantıları, eğitime bakış açıları, sorunları gibi konularda bilgi sahibi oldu. Öğrencilerin, velileriyle birlikte eğitimlerini en üst düzeye çıkarabilmeleri için yapılması gereken çalışmalar hakkında da veliler bilgilendirildi. Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, ‘’Biz kocaman bir aileyiz. Desteğimizi hissetmeyen, kapısı çalınmayan, selam verilmeyen hiç bir ev ve aile kalmayacak. Gidemediğimiz öğrenci kaybedilmiş öğrencidir’’ dedi, projede yer alan okul idarecilerine, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

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ÖğretmenlerAilelerle Tanıştı
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