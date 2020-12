Öğretmenim her yerde

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, ‘’Yol uzun amaç güzel. Bu yolda fedakar öğretmenlerimle el ele yürüyoruz. Amacımız ayrı kaldığımız öğrencilerimize sevgilerimizi ulaştırarak onları asla yalnız bırakmayacağımızı her şekil ve her şartta onlarla birlikte olacağımızı ve bunu birlikte başaracağımızı iletiyoruz’’ dedi. Aksoy, bu amaçla Gümüşsu ilk-Ortaokulu idareci ve öğretmenlerinin köylerdeki öğrencileri ziyaret ettiklerini bildirdi. Aksoy, ‘’Öğretmenlerimiz adeta ilçemizde seferber olarak, her haneye uğrayıp, hem velilerimizi hem de öğrencilerimizi ziyaret edip, sohbet ederek, eğitim seviyemizin yükselmesi, öğrencilerimizin başarılarına katkıda bulunmaya çalışıyorlar. Bu ziyaretlerinde, bakanlığımızın hazırladığı soruları, ders notları ve kitapla birlikte sevgilerimizi çocuklarımıza ulaştırdılar’’ diye konuştu.