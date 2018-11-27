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Öğretmene hediye

YOZGAT’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Çelik Arçelik bayi tarafından emekli öğretmene kurutma makinesi hediye edildi.

Öğretmene hediye

YOZGAT’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Çelik Arçelik bayi tarafından emekli öğretmene kurutma makinesi hediye edildi.

27 Kasım 2018 Salı 07:00
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Öğretmene hediye

Yozgat’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Arçelik bayiliği yapan Erkan Çelik, emekli bir öğretmene kurutma makinesi hediye etti. Erkan Çelik, Arçelik tarafından düzenlenen anlamlı etkinliği Yozgat’ta da gerçekleştirdiklerini belirtti. Çelik, “Yozgatlı emekli öğretmenlerden Adem Gökez adlı öğretmenimize kurutma makinesi hediye ettik ve günlerini kutladık” dedi.

Erkan Çelik, öğretmenlerin toplum üzerindeki haklarının hiçbir zaman ödenemeyeceğini dile getirerek, anlamlı etkinliğe destek veren Arçelik ve Yozgatlı müşterilerine teşekkür etti. Emekli öğretmen Adem Gökez de Çelik Arçelik bayii ve çalışanlarına hediyelerinden dolayı teşekkür etti.

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