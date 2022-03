Öğretmen yetiştirme paneli

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen panele Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Rektör Yardımcıları Profesör Dr. Şenol Akın, Profesör Dr. Güngör Yılmaz, Profesör Dr. Yücel Güney, Üniversite Genel Sekreteri Profesör Dr. Uğur Kölemen, fakülte dekanları, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Nezahat Güçlü yaptı. Prof. Dr. Güçlü konuşmasında öğretmenlik mesleği, alanında teknik bilgi ve beceri, özel uzmanlık isteyen, akademik donanım ve mesleki etkililik gerektiren profesyonel statüde bir meslek olduğuna vurgu yaptı.

Öğretmenlik mesleğinin kutsal bir meslek olduğunu ifade eden Karadağ, “Eğer bu ülkenin yarınları için her açıdan dertlenen, sorumluluk sahibi öğretmenler, akademisyenler yetiştireceksek bu ancak ve ancak gerekli liyakate sahip öğretmenlerin yetiştirilmesiyle mümkün olacaktır. Bu açıdan üniversitelerin eğitim fakülteleri çok ama çok önemli bir vazife ifa ediyor. Bu ülkenin yarınları, bu ülkenin geleceği, öğretmenlerimizin rahlesinden geçiyor. İlkokuldan üniversite dönemine kadar her aşamada öğretmenin insana ve insanlığa bir dokunuşu var. Dolayısıyla öğretmenlik mesleğini her zeminde ve pozisyonda ele almak, hızlı bir şekilde değişen süreci yönetebilecek düzeyde öğretmen yetiştirme üslubunu gözden geçirmek de eğitim fakültelerinin ana işlevi olsa gerek. Dolayısıyla bu ülkenin yarınları ve geleceği olan siz değerli öğretmen adaylarımızın, eğitim süreçlerinde çağın gereklerini ortaya koymanız ve bu şekilde geleceğe hazırlanmanız bizim için çok önemli. O açıdan da Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültemiz başta olmak üzere bütün eğitim öğretim süreçlerinde fakatlara, amalara sığınmadan çağın getirdiği sistemler ve yenilikler doğrultusunda sizleri en iyi şekilde yetiştirmenin gayret ve çabası içerisindeyiz. Çok iyi bir doktor, çok iyi bir mühendis, çok iyi bir bilim insanı yetiştirmek istiyorsanız bunun temeli çok iyi bir öğretmen yetiştirmekten geçmekte. Siz değerli öğrencileri geleceğe hazırlayan geleceğin inşasında önemli kilometre taşları olacak muktedir ve yeniliklere açık öğrencilerimizi yetiştiren hocalarımıza da çok büyük iş ve sorumluk düşüyor. Sizler geleceğin öğretmenlerini çağın gerekleri ve donanımlarını içselleştiren bir eğitim öğretim süreçlerini yöneterek bu ülkenin yarınlarına yön vereceksiniz. Geleceğe dair umudunuzu yitirmeden, azim ve kararlılıkla öğrencilik hayatınızı geçirirseniz kutsal öğretmenlik mesleğini de aynı heyecan ve iştiyakla bir ömür sürdüreceğinize inanıyorum. Panelimize uzaktan ve yakından iştirak eden tüm hocalarımıza da sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Panelde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Dr. Hayati Akyol ‘Öğretmen Yetiştirme ve Güncel Gelişmeler’, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Dr. Mehmet Taşpınar ‘Geçmişten Geleceğe Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitime Öğretmen Yetiştirme’ konularında katılımcıları bilgilendirdi. Emekli Öğretmen Muttalip Taş ise öğretmen okulları ile öğretmenlik hatıraları ve deneyimlerini genç öğretmen adaylarıyla paylaştı.