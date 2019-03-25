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Öğretmen okullarının kuruluş yıldönümü

BOZOK Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Gelişen Gençler Topluluğu tarafından Öğretmen Okullarının Kuruluşunun 171. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama programı düzenlendi.

Öğretmen okullarının kuruluş yıldönümü

BOZOK Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Gelişen Gençler Topluluğu tarafından Öğretmen Okullarının Kuruluşunun 171. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama programı düzenlendi.

25 Mart 2019 Pazartesi 00:00
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Öğretmen okullarının kuruluş yıldönümü

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa öğretim elemanları, öğretmen adayı öğrenciler katıldı. Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tayyip Duman,  ‘Anılarla Öğretmenlik Mesleği’ konulu bir konuşma yaptı. Türkiye’de öğretmen yetiştirme alanında önemli bir yeri olan öğretmen okullarının kuruluşunun 171. yılının kutlandığını belirten Prof. Dr. Duman, “Öğretmenlik çok kutsal bir meslektir. Mesleğinizi her zaman sevin ve işinizi severek yapın.  Meslek hayatında 47 yılı geride bırakmış bir büyüğünüz, bir öğretmeniniz olarak, bugünün ve yarının sağlıklı bir toplumunun inşasında öğretmenlerimizin kalitesi temel belirleyici güç olacaktır” dedi.

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