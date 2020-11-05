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Öğretmen Gelişim Programı

SORGUN ilçesinde, 2020-2021 eğitim öğretim yılı, Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim ve Özel Öğretim Genel Müdürlüklerine bağlı okullarda görev yapan Din Kültürü ve Ahlak bilgisi öğretmenlerine yönelik toplantı yapıldı.

05 Kasım 2020 Perşembe 00:35
Öğretmen Gelişim Programı

Feyzullah Bektaş İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Alper Kaplan koordinesindeki toplantıda, Kalite Takip Sistemi kapsamında Öğretmen Gelişim Planı faaliyetleri Ekim ayı çalışma konusu olan Uzaktan eğitim sürecinde öğretmen ve velilerle işbirliği, öğrenci motivasyonu konularında zoom üzerinden toplantı yapıldı. Uzaktan yapılan ilk toplantıda içinde bulunduğumuz uzaktan eğitim çalışmalarının daha etkin, verimli geçmesi için öğretmen ve velilerin yapmış oldukları işbirliği ile öğrencilere daha etkin, verimli öğrenme ortamları sunma, onları motive etme konularında toplantı yöntemi ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantının sonunda Kasım ayının son perşembesi Feyzullah Bektaş İmam Hatip Ortaokulu'nda toplanılarak ayın çalışma konusu olan DKAB dersleri öğretiminde materyal geliştirme, materyal kullanımının önemi, materyal çeşitleri ve içerik hazırlama konularında hazırlıklı gelinmesi kararı alındı. 

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Öğretmen Gelişim Programı
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