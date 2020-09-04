Öğretmen ataması yapıldı

Sözleşmeli öğretmenlik atama taban puanları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sözleşmeli öğretmen ataması için Bakanlığın Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen törene katıldı. Türkiye genelinde 60 alanda 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında 19 bin 910 öğretmenin ataması gerçekleştirildi ve sonuçlar açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından sözleşmeli öğretmenlik taban puanları yayımlandı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, yapılan atamalar kapsamında Yozgat’a da 334 öğretmenin atamasının yapıldığını söyledi. Yazıcı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında ilimize 334 öğretmen ataması yapılmıştır. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk başta olmak üzere, destek olan ve katkı veren tüm Devlet Ricalimize teşekkür eder, yeni atanan meslektaşlarımıza hoş geldiniz diyerek saygılar sunarım’’ dedi.