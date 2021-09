Öğretmen ataması

Başer, Milli Eğitim Bakanının Yozgat’a gerçekten pozitif bir ayrımcılık yaptığını, taleplerin yerine getirildiğini aktardı. Başer, ‘’Bir kez daha Milli Eğitim Bakanımızın Yozgat’a bakışı açısından ve Yozgatlı olarak hareket etmesinden dolayı ve taleplerimizi bizden daha çok yerine gelmesi için ilgili birimlere talimat vermesinden dolayı ben kendilerine teşekkür ediyorum. Her şey Yozgat için. Her şey Yozgat’ın gençliği için. Her şey yavrularımız için” ifadelerini kullandı.