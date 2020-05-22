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Öğretim elemanları buluştu

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, öğretim elemanlarımızla çevirimiçi görüşme gerçekleştirdi.

22 Mayıs 2020 Cuma 08:25
Öğretim elemanları buluştu

YOZGAT Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, akademik birimlerde ders veren Öğretim Elemanları ile çevrimiçi görüşme gerçekleştirdi. Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarından Öğretim Elemanlarının görüşmeye katıldı. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen görüşmede Rektör Prof. Dr. Karadağ, salgın sürecinde uzaktan eğitim konusunda gösterdikleri gayret ve özverili çalışmalardan dolayı tüm Öğretim Elemanlarına teşekkür etti.
Rektör Karadağ, yaşanan bu süreçte öğrenci-öğretim elemanı iletişiminin çok önemli olduğunu ifade ederek önümüzdeki günlerde yapılacak olan yılsonu sınavlarında dikkat edilmesi gereken hususlara dair de görüşlerini ifade etti. Rektör Prof. Dr. Karadağ'ın konuşmasından sonra Öğretim Elemanları söz aldı. Yaşanan salgın sürecinde kendilerine desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Karadağ'a, Yöneticilere ve UZEM ekibine teşekkür eden Öğretim Elemanları, ders ve sınav uygulamalarına dair düşüncelerini paylaştı.

Son Güncelleme: 22.05.2020 11:19
Anahtar Kelimeler:
Ahmet KaradağBozok Üniversitesi RektörüÖğretim Elemanları
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