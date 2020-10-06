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Öğrenirken üretiyorlar

Yozgat Valisi Ziya Polat, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, öğrencilerin yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

06 Ekim 2020 Salı 00:04
Öğrenirken üretiyorlar

YOZGAT Valisi Ziya Polat, yüz yüze eğitime başlayan Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Öğrencilerle bir araya gelen Polat, yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında birçok tedbirin alındığını söyledi. Polat, alınan tedbirlerle normalleşme sürecinin devam ettiğini anlatarak, "Daha önce ilkokullarda başlayan kısmi yüz yüze eğitim şimdi de teknik liselerimizde başladı. İnşallah uygulanan tedbirlere en yüksek seviyede uyulur. Bu virüsten kurtuluruz ve tüm okullarımız yüz yüze eğitime başlar" dedi. Öğretmenlerle de sohbet eden Polat, eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu. 

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Öğrenirken üretiyorlar
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