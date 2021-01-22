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Öğrenciye tablet hediye

SORGUN Agahefendi İlkokulu 3-C sınıfı velilerinden Kamil Doğandemir, dar gelirli bir öğrenciye tablet hediye etti.

22 Ocak 2021 Cuma 00:58
Öğrenciye tablet hediye

Tableti sınıf öğretmeni İshak Şimşek’e teslim eden Doğandemir ‘’Pandemi dolayısıyla öğrencilerimiz yüz yüze eğitimden mahrum kaldılar. Bu salgının eğitim camiamıza verdiği zararı en aza indirmek için tüm vatandaşların ellerinden geleni yapması gerekiyor. Bende bütçemin elverdiği kadarıyla bir öğrencimizin uzaktan eğitimine destek olmak amacıyla bir tablet hediye ettim. Güle güle kullansın’’ dedi. İshak Şimşek de Doğandemir’e teşekkür ederek, ‘’Velimiz canlı derslere katılamayan bir öğrencimize tablet hediye etti. Geçirdiğimiz bu zor zamanlarda, velimize duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz. En kısa sürede tekrar sağlıklı ve huzurlu günlere kavuşup öğrencilerimizle birlikte sınıflarda derslerimizi en iyi şekilde işlemeye devam etmeyi umut ediyoruz” diye konuştu.

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Öğrenciye Tablet Hediye
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