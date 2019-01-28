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Öğrencilerle sohbet

SARIKAYA ilçesinde okulların yarıyıl tatiline girmesine rağmen İmam Hatip Lisesi 12. Sınıf öğrencileri okullarındaki DYK kurslarına devam ediyor.

Öğrencilerle sohbet

SARIKAYA ilçesinde okulların yarıyıl tatiline girmesine rağmen İmam Hatip Lisesi 12. Sınıf öğrencileri okullarındaki DYK kurslarına devam ediyor.

28 Ocak 2019 Pazartesi 07:00
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Öğrencilerle sohbet

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sebahattin Çakmak, Okul Müdür Baş Yardımcısı Salih Atılgan, Yurt Müdürü İlhami Aydın ile birlikte, öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilerle bir araya gelen yöneticiler, eğitim faaliyetleri üzerine keyifli bir sohbet yaptı. Meslek seçimi, ders çalışma yöntemleri, sosyal ve kültürel faaliyetler hakkında öğrencilerin görüşleri alındı. Meslek seçme, yeni meslek dalları, ilgi ve kabiliyetlerin belirlenmesinin önemi ile ilgili tavsiyelerde bulunuldu. Yemek ve çay eşliğinde gerçekleşen sohbete, ikinci dönem çalışmalarında başarılar dileyerek son verildi.  

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