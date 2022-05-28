Öğrencilerle program

Türkiye Diyanet Vakfı Yüksek Öğrenim Yurdunda kalan öğrencilerle bir araya gelen İlçe Müftüsü Dr. Emrah Kandemir, ‘Şehirlerin Fethinden Önce Gönüllerin Fethi’ temalı program icra etti. Yapmış olduğu konuşmada İslam tarihinden örnekler veren Kandemir, ecdadın fetih anlayışının toprakları ele geçirme, mal mülk elde etme amaçlı olmayıp daha ulvi gayeler için gerçekleştirildiğini söyledi. Program sonunda öğrencilerle bir süre sohbet eden Kandemir müftülük olarak maddi ve manevi her zaman öğrencilerin yanlarında olduklarını ifade etti. •Haber Merkezi•