Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Öğrencilerle program

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından öğrencilere yönelik söyleşi programı gerçekleştirildi.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 00:03
Öğrencilerle program

Türkiye Diyanet Vakfı Yüksek Öğrenim Yurdunda kalan öğrencilerle bir araya gelen İlçe Müftüsü Dr. Emrah Kandemir, ‘Şehirlerin Fethinden Önce Gönüllerin Fethi’ temalı program icra etti. Yapmış olduğu konuşmada İslam tarihinden örnekler veren Kandemir, ecdadın fetih anlayışının toprakları ele geçirme, mal mülk elde etme amaçlı olmayıp daha ulvi gayeler için gerçekleştirildiğini söyledi. Program sonunda öğrencilerle bir süre sohbet eden Kandemir müftülük olarak maddi ve manevi her zaman öğrencilerin yanlarında olduklarını ifade etti. •Haber Merkezi•

Anahtar Kelimeler:
Öğrencilerle Program
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rehber öğretmenlerinden eğitim
Rehber öğretmenlerinden eğitim
Kısakürek’i andılar
Kısakürek’i andılar
Moral toplantısı
Moral toplantısı
Projeleri inceledi
Projeleri inceledi
Projeleri inceledi
Projeleri inceledi
Fuara katıldı
Fuara katıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim