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Öğrencilerle kitap okudu

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde, Kaymakam Recep Aydın Cumhuriyet İlkokulunu ziyaret etti. Ziyarette Kaymakam Recep Aydın’a İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek eşlik etti. 

25 Mart 2022 Cuma 00:12
Öğrencilerle kitap okudu

Ziyareti esnasında Yozgat Valiliği himayesinde başlatılan ‘Oku-Yoz’ isimli kitap okuma kampanyası kapsamında okullarda ilk 20 dakika yapılan okuma etkinliğine katıldı.
İlk olarak okuma sınıfını ziyaret eden Kaymakam Recep Aydın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek, öğrenciler ile birlikte kısa süreli kitap okudular. Okuma etkinliğinden sonra öğrencilerle bir süre sohbet eden Aydın, “Çocuklarımızı kitapla buluşturmak istiyoruz. Çocuklarımıza bu alışkanlığı verirken, çocuklarımızın da evde anne ve babası ile minimum yarım saat kitap okumasını istiyoruz” dedi. Aydın, daha sonra okul kütüphanesini ve öğrencilerin sosyal aktivitelerini gerçekleştirdiği bölümleri gezerek incelemelerde bulundu. Ziyarette okul müdürü ve öğretmenler ile toplantı yapan Aydın, yapılan çalışmalar ve öğrencilerin genel durumu hakkında bilgi aldı. 

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