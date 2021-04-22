öğrencilerle Buluştu

Pandemi nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime getirilen sınırlama nedeniyle sadece son sınıf öğrencileri yüz yüze eğitimlerine devam ediyor. Kaymakam Ramazan Cihangir, Çandır Şehit Yıldırım Yılmaz Anadolu Lisesini ziyaret etti. Cihangir, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerle deneyimlerini paylaştı, eğitim dönemlerindeki en hassas yıl içinde bulunduklarını vurguladı. Cihangir, öğrencilerin azimle, yılmadan çalışarak geleceklerini, daha iyi konuma taşıyacaklarını ifade etti.