Öğrencilerinden sanat sergisi

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, öğrencilerin birbirinden güzel eserler ortaya çıkarmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Kaya, "Öğrencilerimiz bir yandan yaptıkları çalışmalarla dünyaca ünlü ressamları ve eserlerini tanırken bir yandan da yaptıkları birbirinden güzel minyatür örneklerini, çini sanatını, siluet çalışmalarını bizlerin beğenisine sunuyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Sergide Sorgun Halk Eğitim Merkezi görevlilerinden Talip İlbaş, ebru sanatını uygulamalı olarak öğrencilere gösterdi.