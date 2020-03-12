Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
100966
ALTIN
328.185
DOLAR
6.1878
STERLİN
7.9613
EURO
6.9752

Öğrencilerinden sanat sergisi

SORGUN ilçesinin Araplı Beldesi Araplı İlkokulu'nda Sanat Sergisi açıldı.

12 Mart 2020 Perşembe 03:24
Öğrencilerinden sanat sergisi

 Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, öğrencilerin birbirinden güzel eserler ortaya çıkarmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.  Kaya, "Öğrencilerimiz bir yandan yaptıkları çalışmalarla dünyaca ünlü ressamları ve eserlerini tanırken bir yandan da yaptıkları birbirinden güzel minyatür örneklerini, çini sanatını, siluet çalışmalarını bizlerin beğenisine sunuyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Sergide Sorgun Halk Eğitim Merkezi görevlilerinden Talip İlbaş, ebru sanatını uygulamalı olarak öğrencilere gösterdi.

Anahtar Kelimeler:
Öğrencilerinden Sanat Sergisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özel bir doğum günü
Özel bir doğum günü
EN GÜZEL YARIŞMA
EN GÜZEL YARIŞMA
Bilgi yarışması
Bilgi yarışması
Teknoloji kullanımı anlatıldı
Teknoloji kullanımı anlatıldı
Veli toplantısı
Veli toplantısı
Anaokulu cıvıl cıvıl
Anaokulu cıvıl cıvıl
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim