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Öğrencilerin sergisi

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Destekleme Programı kapsamında Marziye-İbrahim Ertek Ortaokulu'nda Bilim Fuarı açıldı.

14 Mayıs 2022 Cumartesi 00:22
Öğrencilerin sergisi

Öğrencilerin bireysel ilgileri doğrultusunda seçtikleri konuları inceleyerek hazırladıkları alt projelerle, bilimsel araştırma süreçlerini sergiledikleri Bilim Fuarının açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, Şube Müdürleri Yasin Gürsoy ve Rıza Uslu, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Öğrencilerin yaptıkları bilimsel çalışmaları sergiledikleri Bilim sergisi katılımcılar tarafından gezildi. Sergi hakkında bilgi veren Okul Müdürü Kadir Olcay, "Okulumuzda TÜBİTAK  proje kazanımlarından  gerçekleştirdiğimiz bilim sergimizde pek çok proje yer alıyor. Okulumuz Genç Bilim Adamları yetiştirmek gayesiyle bilim ve teknolojileri teşvik eden TÜBİTAK 4006 projesini başarıyla yürütmüş ve sergilemiştir. Başta proje yürütücümüz  olmak üzere projede görevli tüm öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ederim. Ayrıca sergi açılışımızı gerçekleştiren İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet Doğan'a ve tüm katılımcılara teşekkür ederim" dedi.
TÜBİTAK tarafından temel ve ortaöğretimde bilim kültürünün geliştirilmesine yönelik olarak gerçekleştirilen bu fuarlarla öğrencilerin  kendi ilgileri doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yapabilecekleri, araştırmalarının sonuçlarını sergileyebilecekleri, eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam oluşturulması amaçlandığını ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, "Bu fuarların amacı, öğrencilerin ürettikleri bilimsel bilgileri arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle ve ilgi duyan herkesle paylaşmalarını sağlayacak eğitici, öğretici ve eğlendirici bir ortam oluşturmaktır. Bu ortamda araştırmasını sunan öğrenciler, üretebilmenin heyecanını, ürettiğini başkalarıyla paylaşmanın coşkusunu ve bunların kendisinde oluşturduğu özgüven duygusunu yaşayacaktır" şeklinde konuştu.
TÜBİTAK  Bilim Fuarlarına her geçen yıl başvuru sayısının arttığını söyleyen Doğan, Bilim Sergilerinin hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretmenleri, öğrencileri ve okullarının bu organizasyonlarda yer alması için liderlik eden okul müdürlerini kutladı. •Haber Merkezi•

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