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Öğrencilerin kalbine dokunuluyor

Yozgat İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, İlçelerde bulunan okulları ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor.

14 Ocak 2022 Cuma 00:12
Öğrencilerin kalbine dokunuluyor

Yozgat İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Aydıncık İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Akyol ile birlikte Aydıncık Baydiğin İmam Hatip Ortaokulunu, Baydiğin İlkokulunu, Baydiğin Ortaokulunu, Baydiğin Anaokulunu, Dereçiftlik İlk ve Ortaokulunu, Kazankaya Şehit Dursun Erdoğan İlk ve Ortaokulunu,  Kazankaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiyle Pansiyonunu ziyaret etti. Öğrencilerin derslerine giren Yazıcı, etkili ve verimli ders çalışma teknikleri, kitap okumanın sosyal ve akademik hayata yansımaları, kişinin yeteneğiyle baskın özelliklerinin keşfetmesinin yolları, kök değerler ve aile kavramı konularından bahsederek, öğrencilerin istek ve taleplerini dinledi.  Öğretmenlerle toplantı yapan Yazıcı, öğrenciler için fedakarca yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, rehberlik hizmetleri, veli görüşmeleri,  öğrencilerde kazanımların davranışa dönüşmesi ve bireysel farklılıkların göz önünde bulundurularak ders işlenmesinin öneminden bahsedip, görüş ve önerileri aldı. Okullarda kurulan kütüphanelerde incelemelerde bulunan Yazıcı, ulusal olarak ve Yozgat’ta yürütülen projelerin takibi ve bilgilendirilmesi konularına da değindi. Yazıcı, ‘’Bizler öğretmen olarak yavrularımızın kalbine dokunuyor, onların hayatında izler bırakıyoruz’’ diyerek okulların yöneticilerine, öğretmenlerine ve çalışanlarına teşekkür etti. •Sümeyye İlhan•

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