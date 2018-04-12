Öğrencileri gözden çıkardı

Sedat Tuygun yeni sistemle Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğrencileri gözden çıkardığı görüşünü savundu. Söz konusu sistemin acele bir şekilde uygulanamayacağını, en azından bu yıl askıya alınıp, gelecek yıl için ortak akıl ile yeni bir sistem oluşturulması gerektiğini bildiren Tuygun, bakanlığın bu çağrıları dikkate almadığını ve öğrencileri gözden çıkardığını söyledi.

Sedat Tuygun, “Okul seçiminde ve dağılımında adil davranmayan Bakanlık toplam 10 bin lise içinden sadece bin 376 tanesini sınavla öğrenci alacak lise olarak belirledi. Kontenjanlar göz önüne alındığında, imam hatip liselerine ayrıcalık yapıldığına dikkat çeken Tuygun, “Okul sayıları yönünden de imam hatip liseleri önceliğe alınmış, köklü birçok Turizm otelcilik, Sağlık Meslek ve diğer meslek lisesi alanları ve okulları ya göz ardı edilmiş ya da sınavla alacak kontenjan sayısı sınırlı tutulmuştur” dedi.

Sedat Tuygun, başarı oranı yüksek olan köklü okulları, ‘proje okulu’ adı altında sınıflandırmanın da başta öğretmen kadrosu olmak üzere, her açıdan içlerini boşaltan Milli Eğitim Bakanlığının da dindar ve kindar nesil hedeflerine uygun proje okulları yaratma peşinde olduğuna açıklamasında yer verdi. Eğitim İş Sendikası İl Temsilcisi Tuygun, bakanlığın tüm okulları eşit yapması, fırsat eşitliği sağlaması gerektiğini de sözlerine ekledi.