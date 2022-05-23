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Öğrencilere ziyaret

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal öğrencilerle bir araya geldi.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 00:29
Öğrencilere ziyaret

Karakız İlkokulu ve Anasınıfı ziyaret eden Müdür Öcal, öğrenciler ile bire bir sohbet etti. Ziyaretleri kapsamında Öcal’a, Şube Müdürü Coşkun Bölükbaşı eşlik etti. Öcal, “ziyaretimizi gerçekleştirdiğimiz okullarımızda öğrencilerimize sorular sorarak öğrencilerimizin zihinsel ve beceri gelişimlerinin takibinin yanı sıra, okullarımızın ihtiyaçlarını, eksiklerini de yerinde tespit ederek, en kısa zaman içerisinde eksiklerimizi tamamlama gayretinde olacağız. Bu kapsamda okul ziyaretlerimize devam edilecek” dedi.
Haber Merkezi

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Öğrencilere Ziyaret
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