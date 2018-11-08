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Öğrencilere yardım

KADIŞEHRİ ilçesi Kabalı Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği 200 öğrenciye kıyafet desteğinde bulundu.

Öğrencilere yardım

KADIŞEHRİ ilçesi Kabalı Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği 200 öğrenciye kıyafet desteğinde bulundu.

08 Kasım 2018 Perşembe 06:48
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Öğrencilere yardım

Dernek yönetiminin talebi doğrultusunda Kadışehri ilçesi Şehit Yasin Yoldaş İlk ve Ortaokulunda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler belirlendi. Belirlenen 200 öğrenciye giyim, kırtasiye yardımı yapıldı. 

Anahtar Kelimeler:
Öğrencilere Yardım
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