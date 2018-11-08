Öğrencilere yardım

Dernek yönetiminin talebi doğrultusunda Kadışehri ilçesi Şehit Yasin Yoldaş İlk ve Ortaokulunda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler belirlendi. Belirlenen 200 öğrenciye giyim, kırtasiye yardımı yapıldı.
08 Kasım 2018 Perşembe 06:48
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KADIŞEHRİ ilçesi Kabalı Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği 200 öğrenciye kıyafet desteğinde bulundu.
Dernek yönetiminin talebi doğrultusunda Kadışehri ilçesi Şehit Yasin Yoldaş İlk ve Ortaokulunda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler belirlendi. Belirlenen 200 öğrenciye giyim, kırtasiye yardımı yapıldı.
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