Öğrencilere Tiyatro

Sivas Görsel Sanatlar ve Kültür Derneği ile Hollanda Anakara Büyükelçiliği'nin birlikte yürüttüğü 'Bir Oyun, Bin Sevinç' projesi kapsamında, kırsaldaki çocuklara tiyatro izleme fırsatı sunmak amacıyla 'Pluk ile Kırmızı Keçisi' adlı tiyatro oyunu Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi Salonunda sahnelendi. İlkokullardan 600 öğrencinin tiyatroyla buluştuğu etkinliğin bir bölümünde Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da yer aldı, emek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.