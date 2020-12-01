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Öğrencilere tablet

ŞEFAATLİ İlçesinde, öğrencilerin eğitimde kullanabilmeleri için temin edilen tabletler okul idarecilerine teslim edildi.

01 Aralık 2020 Salı 00:24
Öğrencilere tablet

Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü tarafından, okul müdürleri aracılığıyla öğrencilere verilmek üzere tablet bilgisayar dağıtımı yapıldı. Kaymakam Günlü, çocuklara aydınlık bir gelecek sunmanın, zorlu pandemi sürecinde eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasının, her anlamda, her daim çocuklarımızın yanında olduğumuzun hissettirilmesinin önemini vurguladı. Günlü, ‘’İlçemizdeki öğrencilerimizin akademik başarılarının arttırılması konusunda her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Öğrencilere Tablet
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