Öğrencilere tablet

Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü tarafından, okul müdürleri aracılığıyla öğrencilere verilmek üzere tablet bilgisayar dağıtımı yapıldı. Kaymakam Günlü, çocuklara aydınlık bir gelecek sunmanın, zorlu pandemi sürecinde eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasının, her anlamda, her daim çocuklarımızın yanında olduğumuzun hissettirilmesinin önemini vurguladı. Günlü, ‘’İlçemizdeki öğrencilerimizin akademik başarılarının arttırılması konusunda her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz’’ dedi.