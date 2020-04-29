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Öğrencilere soru bankası

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, sokağa çıkamayan öğrencilerin evlerinde derslerine çalışıp, sınava hazırlanmalarına yardımcı oluyor.

29 Nisan 2020 Çarşamba 01:59
Öğrencilere soru bankası

KADIŞEHRİ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, korona virüsü tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından, 20 yaş ve altındaki genç ve çocuklara sokağa çıkma yasağının, öğrencilerin başarısına olumsuz etki yapmaması için çalışmalarını sürdürüyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencileri yakın takibe alarak, kitap desteğinde bulunurken, sorularına da yanıt verip, eğitimlerini sağlıklı olarak evlerinde yürütmelerine katkıda bulunuyor. Bu doğrultuda, Gümüşdiğin Şehit Yasin Yoldaş Ortaokulu idarecileri, uzaktan eğitim kapsamında öğrencileri evlerinde ziyaret ederek 8. Sınıf öğrencilerine birinci dönem ünitelerini kapsayan soru bankaları ve deneme sınavları verdi. LGS’ye girecek öğrencilere moral, motive ve desteklerini ileten öğretmenler, öğrencilerin ders çalışma konusundaki sorularını da yanıtladı.

Anahtar Kelimeler:
Öğrencilere Soru Bankası
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