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Öğrencilere rehberlik hizmeti

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde rehber öğretmen bulunmayan okullara yönelik Saraykent Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde rehber öğretmen olarak görev yapan Aslı Zeynep Zafer, rehberlik hizmetlerini sürdürüyor.

Öğrencilere rehberlik hizmeti

SARAYKENT İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde rehber öğretmen bulunmayan okullara yönelik Saraykent Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde rehber öğretmen olarak görev yapan Aslı Zeynep Zafer, rehberlik hizmetlerini sürdürüyor.

03 Kasım 2018 Cumartesi 06:21
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Öğrencilere rehberlik hizmeti

Zafer, ‘’Yapmış olduğumuz rehberlik hizmetinde tüm öğrencilere yönelik, verimli ders çalışma yöntemleri, hedef belirleme, sınav kaygısı ile baş etme, bağımlılıkla mücadele, liseye geçiş sistemi ve sorun çözebilme konularında seminer verilerek toplam 563 öğrenciye ulaşılmıştır’’ dedi. 
Zafer, okul idareci ve öğretmenlerine yönelik ise çerçeve planları, rehberlik ve özel eğitim çalışmalarında  müşavirlik hizmeti verildiğini kaydetti. Rehberliğin eğitim ve öğretim kalitesini arttırmadaki önemine değinen Zafer, Saraykent İlçesi´nde rehberlik faaliyetlerinden yararlanan öğrencilerin başarı grafiklerinin arttığının altını çizdi.

Anahtar Kelimeler:
Öğrencilere Rehberlik Hizmeti
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