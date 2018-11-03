Öğrencilere rehberlik hizmeti

Zafer, ‘’Yapmış olduğumuz rehberlik hizmetinde tüm öğrencilere yönelik, verimli ders çalışma yöntemleri, hedef belirleme, sınav kaygısı ile baş etme, bağımlılıkla mücadele, liseye geçiş sistemi ve sorun çözebilme konularında seminer verilerek toplam 563 öğrenciye ulaşılmıştır’’ dedi.

Zafer, okul idareci ve öğretmenlerine yönelik ise çerçeve planları, rehberlik ve özel eğitim çalışmalarında müşavirlik hizmeti verildiğini kaydetti. Rehberliğin eğitim ve öğretim kalitesini arttırmadaki önemine değinen Zafer, Saraykent İlçesi´nde rehberlik faaliyetlerinden yararlanan öğrencilerin başarı grafiklerinin arttığının altını çizdi.