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Yozgat
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Öğrencilere moral filmi

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından üçer yıllık dönemler hâlinde, 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerileri değerlendiren bir araştırma programı olan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programında (PISA) Yozgat’ı ve ülkemizi temsil edecek olan öğrencilere sinema etkinliği düzenledi.

10 Şubat 2022 Perşembe 00:22
Öğrencilere moral filmi

Öğrencilere yönelik moral ve motivasyon çalışmaları kapsamında düzenlenen sinema etkinliğine Yerköy İbn-i Sina Mesleki Teknik Anadolu Lisesi okulundaki 10’uncu sınıf öğrencileri katıldı. Öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanma becerisini ölçme amacıyla yürütülen PISA, ayrıca gençleri daha iyi tanımak, onların öğrenme isteklerini, derslerdeki performanslarını ve öğrenme ortamları ile ilgili tercihlerini daha açık bir biçimde ortaya koymayı da hedeflemektedir. Bu kapsamda 2022 yılında OECD tarafından ülkemizde 59 il 206 okulda PISA sınavı uygulaması gerçekleştirilecektir. PISA sınavında Yozgat’ı ve ülkemizi Yerköy İbn-i Sina Mesleki Teknik Anadolu Lisesi okulundaki 10’uncu sınıf öğrencileri temsil edecek. Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yerköy İbn-i Sina Mesleki Teknik Anadolu Lisesi okulundaki 10’uncu sınıf öğrencilerine yönelik moral ve motivasyon çalışmaları kapsamında ‘Kesişme İyi ki Varsın Eren’ adlı sinema filmini izletilerek, sınava girecek olan öğrencilere başarılar dilendi. •Sümeyye İlhan•

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