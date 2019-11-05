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Öğrencilere Mobil Eğitim

YOZGAT’a gelen Mobil Trafik Eğitim Tırı ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

Öğrencilere Mobil Eğitim

YOZGAT’a gelen Mobil Trafik Eğitim Tırı ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

05 Kasım 2019 Salı 00:00
Öğrencilere Mobil Eğitim

Cumhuriyet Alanında miniklere hem uygulamalı, hem simülasyonlu verilen trafik eğitiminde öğrenciler hem eğlendi, hem öğrendi. İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından miniklere trafik eğitimi verilmesi amacıyla hazırlanan proje kapsamında Mobil Trafik Eğitim Tırı Yozgat’a geldi. Mobil tırda ilkokul öğrencileri mobil sınıfta trafik eğitimi, işleyen trafik ve trafik kurallarıyla ilgili bilgiler aldı. Cumhuriyet Alanında hazırlanan özel parkurda ise akülü araca binerek trafikte seyreden öğrenciler, öğrendiklerini uygulamalı olarak tecrübe etmiş oldu. Mobil Trafik Eğitim tırının bugün akşama kadar yaklaşık 500 öğrenciye eğitim vereceği ifade edildi. Yozgat Emniyet Müdür Yardımcısı Soner Özyer, mobil tırın Yozgat Emniyet Müdürlüğü tarafından talep edilerek Yozgat’a geldiğini bildirdi. Emniyet Müdür Yardımcısı Özyer, öğrencilerin ileride sürücü olduklarında trafikte daha bilinçli ve kuralcı sürücüler olacaklarını da ifade etti.

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Öğrencilere Mobil Eğitim
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