-Öğrencilere mesleki eğitim

Bulut, Oda Yönetim Kurulu Üyelerinden Ferhan Akçınlıoğlu, Harun Evcimen, Tuncer Doğan ile birlikte katıldığı programda, Türk Ticaret Kanununda yapılan değişiklik sayesinde Mali Müşavirlik mesleğinin yeni bir milada girdiğini söyledi. Öğrencilere çok önemli mesleğin başlangıç noktasında olduklarını hatırlatan Başkan Bulut, ‘Mali Müşavirlik mesleği günümüzün en önemli meslekleri arasında yer almaktadır. Bütün meslekler bir yana Mali Müşavirlik Mesleği bir yana. O nedenle mesleğe talep çok ve meslekte kaliteyi yükseltmek için mesleğin bütün aşamalarına eleme sınavları getirildi ve staja başlama sınavı ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Staj üç yıla çıkarıldı. Günümüzde birçok mesleğe nazaran en uzun ve en uğraş sonunda elde edilen meslek Mali Müşavirlik mesleğidir’ dedi.