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Öğrencilere kura ile kitap

YOZGAT Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Kütüphaneler Haftası kapsamında Üniversitenin Kütüphane sosyal medya hesaplarını takip eden 25 öğrenciye verilecek olan ‘Yozgatlı İhsan Efendi’ kitabının çekilişini yaptı.

02 Nisan 2020 Perşembe 03:14
Öğrencilere kura ile kitap

Korona virüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gören öğrencilere çevrimiçi kitap, veri tabanı ve eğitim materyalleri imkânı sunan Üniversitenin Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen çekilişte Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı İbrahim Önal da katıldı. Çekiliş sırasında Kütüphaneler Haftası vesilesi ile öğrencilerimize seslenen Rektör Prof. Dr. Karadağ, “Sizlerden bir süreliğine ayrıyız ama bu ayrılığı bir kitap hediyesi ile hafifletmek istedik. Yozgatlı bir büyük ilim adamı olan ve

Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu tarafından kaleme alınan Yozgatlı İhsan Efendi kitabı ile şimdilik 25 öğrencimizi buluşturduk. Bizleri bu süreçte takip etmeye devam edin. Kitap hediyelerimizin yanında sizlere başka sürprizlerimiz de olacak. Hepinizi sağlıklı bir şekilde tekrar aramızda görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Öğrencilere Kura Ile Kitap
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