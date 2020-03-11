Öğrencilere kitap dağıtıldı

SARIKAYA ve Çandır ilçelerinde öğrencilere kitap dağıtımına devam edildi. Sarıkaya Kaymakamlığının desteğiyle Atatürk İlkokulu, Fatih İlkokulu ve Üçler İlkokulunda 100 tane 3. ve 4. sınıf öğrencisine Berfin Sıla Kepez’in ‘Can tavşan’ isimli hikâye kitabı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş tarafından dağıtıldı. Öğrencilerin kitapları okumalarının ardından yazar ile bir söyleşi ve imza buluşması gerçekleştirilecek. Çandır İlçesi genelinde İlköğretim ve ortaöğretim düzeyinde devam eden ‘Bir Kitap Bin Hayal’ Projesi kapsamında Kaymakam Murat Yayabaşı, Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, Kamu Kurum Amirleri, Şehit Yıldırım Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret ederek, öğrencilere kitap dağıttı.