Öğrencilere kalem-silgi

Merkez tarafından hazırlanan kalem ve silgi setlerinin dağıtımına Yozgat Valisi Kadir Çakır, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz ile birlikte verdi. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi görevlileri, sınavında adaylara dağıtılan kalem ve silgileri sınav çıkışında topladı. Genç Dönüşüm kampanyası kapsamında 'Tek kullanımlık sanma, çöpe atmaya kalkma' sloganıyla ÖSYM tarafından dağıtılan kalem, silgi ve kalemtıraşları sınav sonrası adaylardan talep eden Gençlik Merkezi görevlileri tarafından adaylardan toplanan kalem, kalemtıraş ve silgi, eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılıyor.