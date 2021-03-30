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Öğrencilere hayvan hakları anlatıldı

SORGUN Can Dostları ve Doğa Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Ayşe Akbaş tarafından Yerköy ilçesinde öğrencilere ‘Hayvan hakları’ konulu seminer verildi.

30 Mart 2021 Salı 00:29
Öğrencilere hayvan hakları anlatıldı

Yerköy Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen seminerde, öğrencilere hayvan hakları hakkında bilgi aktarıldı. Seminer sonrası Akbaş, Türkiye'de 16 yıldır hayvan hakları kanunu bulunduğunu ancak bu kanundan birçok insanın ve kurumun haberi olmadığını belirtti. Hayvan haklarının kanunla güvence altına alındığını vurgulayan Akbaş, "İnsanlarımızın, özellikle de çocuklarımızın bu konuda bilinçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Çocuklarda doğa ve hayvan sevgisini geliştirmek amacıyla düzenlediğimiz bu seminerlerin yararlı olduğuna inanıyorum. Hem sosyal medyada hem televizyonlarda gündeme gelmesi ile birlikte belediye başkanları, halk, kurum ve kuruluşlarda ilerleme kaydediliyor" dedi. Akbaş, sokak hayvanlarının barınması ve kısırlaştırılması konusunda belediyelerin birçoğunun çalışmalar yaptığını anlatarak, "Belediyeler geçici hayvan bakım evleri kuruyorlar. Yozgat ve Sorgun’da hayvanlar için bakım evleri var. Bunu bir hayvan hastanesi olarak tabir edebiliriz. Belediyeler sokaktaki hayvanları tedavi etmek ve kısırlaştırmak için bu bölgeleri kullanıyor" ifadelerini kullandı. (Şahin Özmen/aa) 

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Öğrencilere Hayvan Hakları Anlatıldı
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