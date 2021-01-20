Öğrencilere çevrimiçi seminer

Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlker Akdoğan’ın selamlama konuşmasıyla başlayan ve Şehit Yarbay Yusuf Turgut Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Sevda Demir'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya öğretmenlerden de katılanlar oldu ve farklı sürelerle yaklaşık 100 kişi iştirak etti. Prof. Dr. Mustafa Böyükata ‘Proje Seven Öğrenciler için TÜBİTAK Destek Programları ve Yarışmalarına Hazırlık Stratejileri’ başlıklı sunumunda sohbet havasında bir seminer gerçekleştirdi. Böyükata, proje döngüsü yönetimine ilişkin genel bilgiler verdi ve öğrencileri TÜBİTAK programlarına katılmaları yönünde teşvik etti. Öğrencilerin sorularını da cevaplandıran Böyükata, öğrencilere bilimle ilgilenmenin önemini anlattı. Bu bakımdan da erken yaşlarda proje faaliyetlerinin içerisinde yer almanın onlara nelere kazandıracağı konularına değindi. Böyükata, öğrencilerin öğretmenlerinde çok iyi yararlanmaları gerektiğini ve proje fikirleriyle ilgili onlardan rehberlik ve danışmanlık yapmalarını istemelerinin altını çizerek, proje yarışmalarında yer almalarını tavsiye etti. Bilim insanlarından da örnekler vererek ilerde çok farklı işler ortaya koyabileceklerini söyledi.