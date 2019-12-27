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Öğrencilerden ziyaret

ÇANDIR Atatürk Ortaokulu öğrencileri, İlçe Milli Eğitim Müdürünü makamında ziyaret etti.

Öğrencilerden ziyaret

ÇANDIR Atatürk Ortaokulu öğrencileri, İlçe Milli Eğitim Müdürünü makamında ziyaret etti.

27 Aralık 2019 Cuma 04:04
Öğrencilerden ziyaret

Atatürk Ortaokulu 7/A öğrencilerden Ayça Başal ve Yağmur Bulut’u Çandır İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal makamında ağırladı. Kapal, öğrenciler ile sohbet ederek, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti, kitap hediye etti.  Öte yandan, Çandır İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı okul ziyaretleri kapsamında Cumhuriyet İlkokulunu ziyaret etti. Kapal, ziyarette öğrenci ve öğretmenlerle sohbet edilerek yapılan çalışmalar hakkında okul Müdüründen bilgi aldı. Kapal, öğrencilere başarılar diledi. 

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