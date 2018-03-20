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Öğrencilerden şehitlik ziyareti

YOZGAT Yunus Emre İlk ve Ortaokulu öğrencileri Çanakkale Zaferinin 103’üncü yıldönümü ve Şehitleri anma günü nedeniyle Yozgat şehitliğini ziyaret edip dualar okudular.

Öğrencilerden şehitlik ziyareti

YOZGAT Yunus Emre İlk ve Ortaokulu öğrencileri Çanakkale Zaferinin 103’üncü yıldönümü ve Şehitleri anma günü nedeniyle Yozgat şehitliğini ziyaret edip dualar okudular.

20 Mart 2018 Salı 07:00
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Öğrencilerden şehitlik ziyareti

Ellerinden Türk Bayrakları ile Yozgat Şahitliğini ziyaret eden öğrenciler, şahit kabirlerinde dualar okudular. Yunus Emre İlk ve Ortaokulu Müdürü Emrullah Özer, Çanakkale Zaferinin 103’üncü yıldönümü ve Şahitleri anma günü nedeniyle şehitlik ziyaretinde bulunduklarını söyledi. Öğrencilerine milli ve manevi duyguları aşılamak, vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerimizi tanımaları için öğrencilerine şehitlik ziyaretinde bulunduklarını ifade eden Özer, ‘’Çanakkale’de kahramanca çarpışan askerlerimiz bizlere bu günün Türkiye’sini emanet ettiler. Bizlerde onların emanetine sahip çıkmaya gayret gösteriyoruz. Öğrencilerimizin de bu bilinçle yetişmelerini istiyoruz’’ dedi.

Son Güncelleme: 19.03.2018 18:06
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