Öğrencilerden şehitlik ziyareti

Ellerinden Türk Bayrakları ile Yozgat Şahitliğini ziyaret eden öğrenciler, şahit kabirlerinde dualar okudular. Yunus Emre İlk ve Ortaokulu Müdürü Emrullah Özer, Çanakkale Zaferinin 103’üncü yıldönümü ve Şahitleri anma günü nedeniyle şehitlik ziyaretinde bulunduklarını söyledi. Öğrencilerine milli ve manevi duyguları aşılamak, vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerimizi tanımaları için öğrencilerine şehitlik ziyaretinde bulunduklarını ifade eden Özer, ‘’Çanakkale’de kahramanca çarpışan askerlerimiz bizlere bu günün Türkiye’sini emanet ettiler. Bizlerde onların emanetine sahip çıkmaya gayret gösteriyoruz. Öğrencilerimizin de bu bilinçle yetişmelerini istiyoruz’’ dedi.